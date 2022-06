Modena : Helikopter mit sieben Passagieren verschwindet über Norditalien

In Norditalien ist nach Berichten türkischer Medien ein Helikopter mit sieben Menschen an Bord vermisst worden, darunter vier türkische Staatsbürger. Der Fernsehsender NTV meldete am Freitag, der Helikopter sei in der Stadt Lucca aufgestiegen und habe sich auf dem Weg nach Treviso befunden. Nahe der Region Modena sei er vom Radar verschwunden. Die italienischen Behörden suchten nach dem Hubschrauber.

Letztes Lebenszeichen zwischen Toskana und dem Gebiet um Modena

Vom Pilot Corrado Levorin und den sechs ausländischen Geschäftsleuten, die er zu einer Geschäftsreise in die Marca bringen wollte, fehlt jede Spur, so der «Corriere della Veneto». Es war 9.30 Uhr, als der Hubschrauber in Lucca abhob. Als das Wetter umschlug und der Himmel sich verdunkelte, wurde auch die Besatzung weggefegt. Die letzte Erhebung fand zwischen der Toskana und dem Gebiet um Modena statt. Dann nichts mehr. Der Alarm wurde am Nachmittag ausgelöst und die Suche dauert an.