Nächtliches Spektakel : Hellste Planeten Venus und Jupiter liefern sich Überholmanöver am Himmel

In den letzten Wochen kamen sich die beiden Planeten Venus und Jupiter immer näher. Heute und morgen Nacht sind sie sich am nächsten – dann zieht die Venus am Jupiter vorbei.

1 / 5 Jupiter, der Mond und die Venus am 22. Februar. Twitter/ Damian Peach Jupiter (links) und die Venus am 23. Februar. Twitter/ Andrew McCarthy Hier zeigt sich das Dreiergespann am Himmel über Großbritannien ... REUTERS

Seit Tagen ist am westlichen Nachthimmel ein besonderes Phänomen zu sehen: Zwei leuchtende Objekte strahlen sozusagen um die Wette und nähern sich jeden Abend etwas mehr aneinander an. Dabei handelt es sich um unseren Nachbarplaneten Venus und den Jupiter, die nach Sonne und Mond hellsten Objekte am Firmament. Die Show startet jeweils etwa eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang.

In den beiden Nächten von Mittwoch und Donnerstag kommen sich die Planeten am nächsten, bevor die Venus den Jupiter schließlich von unten «überholt». Dabei sind die beiden Objekte aus Sicht der Erde nur etwa eine Vollmondbreite voneinander entfernt. Danach wird die Venus immer länger am Nachthimmel zu sehen sein und am 7. Juli ihre größte Helligkeit entfalten – der um ein Vielfaches größere Jupiter hingegen verschwindet allmählich hinter der Sonne und ist ab Ende März gar nicht mehr zu sehen. Erst Ende Mai zeigt er sich dann wieder.

Am 23. März wartet dann ein weiteres Highlight auf an Astronomie interessierte Menschen: Dann «schiebt» sich der Mond direkt zwischen die beiden Planeten. Und wer gute Augen oder ein Teleskop hat, kann auch die vier größten Monde des Jupiter – die «Galileischen Monde» Ganymed, Callisto, Io und Europa – wahrnehmen.

Dass sich die beiden Planeten im Rahmen einer sogenannten Konjunktion scheinbar so nahekommen, ist nur der irdischen Perspektive geschuldet. Doch tatsächlich sind die beiden noch immer 600 Millionen Kilometer voneinander entfernt.

