Brief von Großherzog Henri : Henri hat bewegenden Brief geschrieben

LUXEMBURG – Großherzog Henri hat einen bewegenden Brief in Gedenken an seinen Vater Jean veröffentlicht. Der Altgroßherzog ist am 23. April verstorben.

Großherzog Henri (rechts) schrieb einen bewegenden Brief, um seinem Vater zu gedenken.

«An diesem Tag der Beerdigung unseres lieben Vaters möchte ich Ihnen, dem Luxemburger Volk, sagen, wie viel er uns allen, seinen Kindern, Schwiegertöchtern und Schwiegersöhnen, Enkeln und Urenkeln (....) bedeutet hat.« Dies ist der Anfang des Briefes, den Großherzog Henri geschrieben hat, um seinem Vater, Großherzog Jean, der am Dienstag, 23. April, im Alter von 98 Jahren gestorben ist, eine letzte Ehre zu erweisen.

In den emotionalen Zeilen erinnert Henri an die großen menschlichen Qualitäten seines Vaters: «Er war anderen stets zugewandt und hatte die Gabe, den Menschen auf außerwöhnliche Weise zuzuhören, Jeder, der auf unseren Vater traf, war von ihm berührt. Er war ein sehr positiver Mensch. Er war immer neugierig. Noch einige Tage, bevor er ins Krankenhaus gekommen ist, nahm er an einem Forum teil, das meine Frau organisiert hatte. Er besuchte auch eine Ausstellung. Er verfolgte alles, was in seinem Land geschah.»

«Er starb mit dem Gefühl eines erfüllten Lebens»

Ein Grund, warum Jean so lange lebte, sei für Henri die unersättliche Neugierde des Vaters gewesen: «Ich bin mir sicher, dass diese Offenheit zu seiner Langlebigkeit beigetragen hat.» Der Herrscher erwähnt auch Jeans Lebensfreude – «sie strahlte auf uns alle ab» – und seinen Sinn für Humor («Wir haben manchmal Tränen gelacht»). Henri erinnert sich im Brief an den Glauben seines Vaters an das Gute im Menschen und den Stolz, den Jean verspürte, wenn er «die Entwicklung des Landes in den vergangen Jahrzehnten mitverfolgte».

Am Ende des Briefes geht Henri auf die letzten Tage seines Vaters ein: «Vor einigen Wochen, als Großherzog Jean ins Krankenhaus eingeliefert wurde, haben wir ihn alle begleitet und umkreist (....) Zwei Tage, bevor er von uns ging, bedankte er sich bei all jenen, die sich mit Hingabe um ihn kümmerten. Dann sagte er 'Lebt wohl'. Das waren seine letzten Worte (....) Er starb mit dem Gefühl eines erfüllten Lebens. Wir, seine Kinder und Familie, sind besonders stolz und glücklich, ihn als Vater zu haben. Danke Papa, wir danken dir von ganzem Herzen.»