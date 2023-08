Henri Kox: «Die Polizeiarbeit im Bahnhofsviertel war zu jeder Zeit gewährleistet»

Das Kommissariat am Bahnhof war in einer Nacht geschlossen. Editpress/Julien Garroy

Nach einer parlamentarischen Dringlichkeitsfrage der CSV-Abgeordneten Laurent Mosar und Léon Gloden hat Henri Kox (Déi Gréng), Minister für Innere Sicherheit, am Donnerstagmorgen in einer Antwort zur Situation der hauptstädtischen Bahnhofswache bezogen. Er bestätigt, dass die Polizeistation vergangenes Wochenende eine Nacht geschlossen gewesen sei, doch etwaige Sicherheitsbedenken wehrt er ab: «Die Polizeiarbeit im Bahnhofsviertel war zu jeder Zeit vom Hauptkommissariat gewährleistet», so Kox.

Völlig ungewöhnlich sei die Schließung nicht gewesen, wie der Minister erklärt. «Es kommt von Zeit zu Zeit vor, dass Kommissariate außer der Reihe geschlossen bleiben müssen». Gründe seien besondere Veranstaltungen, die viel Personal binden, oder «unvorhersehbare und gehäufte Abwesenheiten». Gloden und Mosar hatten in ihrer Frage eine Reihe von Krankmeldungen und die vier in Untersuchungshaft sitzenden Beamten der Wache als Gründe für den kürzlichen Engpass genannt.

Andere Einheiten springen ein

Zur landesweiten Arbeitsorganisation und insbesondere des Kommissariats am Bahnhof führt Kox aus: «Der öffentliche Dienst, den die Polizei leistet, ist global für das ganze Land organisiert und demnach unabhängig von der Funktionalität einer einzelnen Einheit.» Grundsätzlich würden andere Einheiten Aufgaben nicht verfügbarer Teams übernehmen, das geschehe bei Kommissariaten, die nur zwei Schichten abdecken, alltäglich. Die Station am Bahnhof gehört zum großen Kommissariat der Region «Capitale», wo im Drei-Schicht-System rund um die Uhr gearbeitet wird. Auch in der Nacht vom 11. auf den 12. August hätten alle für die Bürger relevanten Aufgaben wahrgenommen werden können.

Weiter verweist Kox auf die Entscheidung der Regierung vor vier Jahren, mehr Personal für die Polizei zu rekrutierten. Diese fängt nach seinen Angaben mittlerweile an Früchte zu tragen und soll künftig auch dafür sorgen, dass einzelne Kommissariat seltener ihre Öffnungszeiten anpassen müssen – ausgeschlossen sei dies aber dennoch nie. Damit langfristig mehr Beamte zur Verfügung stehen, müssen laut Kox auch «die nächsten Regierungen Entscheidungen treffen, die Polizei weiter zu verstärken». Die nächsten Parlamentswahlen stehen am 8. Oktober dieses Jahres an.