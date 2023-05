Krönung von Charles III: Henri und Maria Teresa reisen zum royalen Mega-Event nach London

LONDON/LUXEMBURG – Am Freitagmorgen geht es los, am Samstagnachmittag zurück: Das großherzogliche Paar fliegt zur Stippvisite nach Großbritannien, um beim königlichen Großereignis dabei zu sein.

Maria Teresa und Henri bleiben für eine Übernachtung in Großbritannien. Sophie Margue (Archiv)

Mit Prinzessin Alexandras Hochzeit hat die großherzogliche Familie gerade einen Grund zum Feiern in den eigenen Reihen hinter sich, in der britischen Monarchie steht das Großereignis kurz bevor: Die Krönung von König Charles III in der Westminster Abbey. Auch Henri und Maria Teresa werden sich bei dem weltweit beachteten Event blicken lassen.

Laut der Maison du Grand-Duc geht es für die beiden am Freitagmorgen nach London. Dort werden sie am selben Tag am Empfang von König Charles und Königin Camilla im Buckingham Palace teilnehmen. Am Samstag steht dann die Krönungszeremonie auf dem Terminplan – 203 Länder werden wohl in der Westminster Abbey vertreten sein, 100 davon durch Staatsoberhäupter. Aus der luxemburgischen Regierung wird niemand bei der Krönung dabei sein. Am Samstagnachmittag geht es für das großherzogliche Paar wieder zurück.

Als Geschenk sehen Henri und Maria Teresa eine Spende an eine Organisation vor, die das britische Königspaar anlässlich des großen Tages auswählt.

Schaust Du Dir die Krönung an? Klar, ab morgens wird Royal-Content eingeatmet! Den wichtigsten Teil will ich schon sehen. Weiß ich noch nicht. Auf keinen Fall, was schert mich das…

Die Anwesenheit des großherzoglichen Paares in London sei Teil einer langjährigen Beziehung, wie der Hof angibt: Großherzogin Charlotte lebte während des Krieges von 1939 bis 1945 in London im Exil, von dort aus wandte sie sich über die BBC an ihr Land.

Vor 70 Jahren war Großherzog Jean mit seiner Frau Joséphine-Charlotte in London: Zur Krönung von Königin Elizabeth II. Sowohl Jean als nun auch Henri pflegten eine «mehr als freundschaftliche Beziehung» zwischen den Ländern, so die Cour Grand-Ducale.

Die Mitglieder der großherzoglichen Familie haben außerdem ihre militärische Ausbildung in Sandhurst absolviert. Henri hat im vergangenen Monat gemeinsam mit König Charles an der 200. «Sovereign's Parade» teilgenommen, die in der «Royal Military Academy Sandhurst» (RMAS) stattfand.