Herbst-Style: Diese vier Dekotrends machen dein Zuhause cozy

Der Stil der Siebziger mit seinen abgerundeten Ecken ist gerade sehr präsent, so auch in diesem Wohnzimmer.

Mit dem Herbst kommt auch der Wunsch, ein warmes, kuscheliges Nest zu schaffen, in dem man sich während der kalten Jahreszeit zurückziehen kann. Auch wenn derzeit immer noch Temperaturrekorde purzeln : Verregnete Herbsttage kommen bestimmt. Zeit für Kürbissuppe , kuschlige Boots und Abende, die du in einer Decke eingewickelt auf dem Sofa verbringst.

Die Siebziger

Liebliche Kurven

Beeindruckende Lampen

Die dezente Lampe, die nur zur Beleuchtung dient, gehört der Vergangenheit an. Leuchten setzen sich heute als eigenständige Dekorationsobjekte durch und werden sogar zu mehrfarbigen Juwelen, etwa bei Kartell. Der Hersteller La Redoute präsentiert eine elegante und schicke Wandlampe im Bernstein-Look und bei Maison Sarah Lavoine kommt die Lampe als geblasener Glastotem daher.

Schachbrett-Muster

Die Emo-Kids von 2005 werden sich wohl an das omnipräsente Schachbrettmuster auf Kleidern erinnern. Jetzt hält das grafische Muster auch Einzug in die Interior-Welt: Es ziert Kissen, Geschirr, Teppiche und Vasen. Genau wie damals ist die Farbpalette auch nicht auf Schwarz und Weiss beschränkt, es gibt das Muster auch in Senfgelb, Grün und diversen anderen Farben.