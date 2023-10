Herbstgetränk: Was steckt eigentlich im gehypten «Pumpkin Spice»-Gewürz? 

So viel Aufregung um ein Gewürz. Doch weisst du überhaupt, was in Pumpkin Spice eigentlich steckt? Getty Images

In Schaufenstern, auf Bauernhöfen und in sämtlichen sozialen Medien leuchtet es derzeit orange: Genau, es ist Herbst, auch bekannt als Kürbis-Saison ! Während manche noch dem Sommer nachtrauern, stürzen sich andere voller Freude in kuschelige Kleider und wärmen sich die gar noch nicht so kalten Finger an einem Pumpkin Spice Latte , oft mit PSL abgekürzt.

Manchmal steckt tatsächlich Kürbis in diesen Getränken, aber vor allem auch «Pumpkin Spice», oder auch «Pumpkin Pie Spice» – also Kürbiskuchen-Gewürz. Aber was ist das eigentlich und was steckt überhaupt dort drin?

Gehörst Du zum Team Kürbis oder nicht? Überhaupt nicht, ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Ich mag Kürbis ganz und gar nicht. Herbst ohne Kürbis in allen Varianten? Für mich undenkbar! Ich habe noch nie Kürbis gegessen.

Pumpkin Spice ist vor allem in den USA sehr populär, wo es auch seinen Ursprung hat. Bereits in den 1950er-Jahren soll es sich zusammen mit den Kürbis-Gerichten zum Symbol für den Herbst und die «Fall Foliage» – die Zeit, in der sich die Blätter an den Bäumen verfärben – gemausert haben. Heute ist es nicht mehr wegzudenken, nicht zuletzt, wenn zu Thanksgiving, dem Ernte-Dank-Fest, Kürbiskuchen gebacken werden.

Kürbiskuchen – Pumpkin Pies – zählen fest zur US-amerikanischen Tradition. Pexels/Pixabay

Kürbis-Gewürz ohne Kürbis

Im Kürbis-Gewürz hat es aber gar keinen Kürbis drin. Vielmehr besteht es – je nach Rezept – vor allem aus Zimt, aus gemahlenem Ingwer, aus Muskatnuss, Gewürznelken und manchmal auch Kardamom. Wer es etwas schärfer mag, kann noch Piment dazugeben. Piment ist auch unter den Namen «Jamaika Pfeffer» und «Allspice» bekannt. Es wird aus den getrockneten Beerenfrüchten des Pimentbaums gewonnen. Die Beerenfrüchte sehen ähnlich aus wie schwarze Pfefferkörner und haben einen einzigartigen Geschmack, der an eine Kombination aus verschiedenen Gewürzen erinnert – daher auch der Name «Allspice», auf Deutsch «alle Gewürze». Der Geschmack von Piment ist warm, würzig und süßlich – und passt somit perfekt in die Herbst-Saison und wärmende Getränke.

Zimt, Ingwer, Muskatnuss, Gewürznelken, Kardamom und Piment – das kann in Pumpkin Spice stecken. Pexels/Shantanu Pal

Aber es passt nicht nur in Getränke: Mit Pumpkin Spice kannst Du auch Kürbis-Gebäck wie zum Beispiel Muffins, Kuchen oder Cheesecake würzen. Auch auf Pancakes und Waffeln macht sich das Gewürz gut. Du kannst es aber auch über Dein Müsli oder Dein Porridge geben oder für den gemütlichen TV-Abend Deinem Popcorn einen Herbst-Touch verleihen.