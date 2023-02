Verteidigungsminister im Gespräch: «Herr Bausch, wie unterstützt Luxemburg die Ukraine militärisch?»

Eine Einigung im russisch-ukrainischen Konflikt scheint nicht in Sicht, weshalb weitere Hilfsmaßnahmen für dieses Jahr vorgesehen sind. Editpress

«Wenn ein Land angegriffen wird und um Hilfe bittet, ist es für die internationale Gemeinschaft legitim, Hilfe zu leisten.» Mit Artikel 51 der UN-Charta rechtfertigt Verteidigungsminister François Bausch im Gespräch mit L'essentiel die militärische Hilfe an die Ukraine. «Wir mussten sehr schnell feststellen, dass unsere eigenen Bestände dafür nicht in Frage kommen und haben daher beschlossen, militärische Ausrüstung zu kaufen», so der Grünen-Minister. Mit der Beschaffung seien zwei langjährige Mitarbeiter der Verteidigungsdirektion beauftragt worden, «deren Namen ich aus offensichtlichen Sicherheitsgründen nicht nennen werde.»

Doch wie kann das kleine Großherzogtum einem 65-mal bevölkerungsreicheren und 220-mal größeren Land helfen? Luxemburg beschränke sich auf seine Möglichkeiten und schicke keine Panzer oder schweres Gerät, dafür Munition, Panzerabwehrraketen, Infrarotbrillen, Helme, kugelsichere Westen und Drohnen. «Wir stehen in ständigem Kontakt mit der ukrainischen Botschaft in Brüssel, die uns genau mitteilt, was die ukrainische Armee vor Ort benötigt», erklärt François Bausch. «Da die Ukraine noch viel sowjetisches Material verwendet, müssen wir uns an Produzenten wenden, die diese Kaliber herstellen.»

Bisherige Lieferungen

Dies belaste natürlich das Verteidigungsbudget, das trotz Aufstockung begrenzt sei. Bisher habe Luxemburg der Ukraine Hilfen in Höhe von 100 Millionen Euro zukommen lassen. Dies entspreche 17 Prozent des Gesamthaushalts des Verteidigungsministeriums. Verglichen mit den Beiträgen anderer Länder sei dies enorm, so der Minister. In Europa rangiere Luxemburg damit unmittelbar hinter den baltischen Ländern.