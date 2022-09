Luxemburg : «Herr Meisch, welche Sprachen sprechen Sie?»

ESCH/ALZETTE – Für die Kinder der Brillschule in Esch war am Donnerstag kein normaler Schultag. Zur Rentrée hat Bildungsminister Claude Meisch bei den Schülern vorbeigeschaut.

Am heutigen Donnerstag beginnt im Großherzogtum das neue Schuljahr. So auch in der Brill-Grundschule in Esch, der Bildungsminister Claude Meisch (DP) zum Auftakt einen Besuch abgestattet hat. Neben einer Besichtigung der Einrichtung nahm sich der Minister Zeit für ein Gespräch mit den Schülern.