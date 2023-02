Chef-Seismologe: «Herr Oth, wie groß ist das Erdbeben-Risiko in Luxemburg?»

2019 bebte die Erde in Luxemburg zweimal: In Remerschen und in Alzingen, mit Stärken von 2,1 und 1,9 auf der Richterskala – weit entfernt von den 7,8, die vergangene Woche in der Türkei und Syrien wüteten und für Zehntausende Tote sorgten. Das Beben 2011 in Japan, das einen Tsunami auslöste und die Atomkatastrophe in Fukushima verursachte, lag sogar bei 9,1. Auf luxemburgischem Boden geht es also – wenn überhaupt was passiert – deutlich ruhiger zu.

«Das Erdbebenrisiko in Luxemburg ist sehr, sehr gering. Es gibt keine seismische Verwerfung, die ein ähnliches Ereignis auslösen könnte», erklärt Adrien Oth, Geophysiker und wissenschaftlicher Leiter des Europäischen Zentrums für Geodynamik und Seismologie mit Sitz in Walferdingen. Das letzte Mal, dass das Großherzogtum wirklich spürbar bebte, war im Jahr 1692. Grund war ein Erdbeben mit einer geschätzten Stärke von 6,2 in der Nähe von Verviers in den belgischen Ardennen.

Erdbeben bei den Nachbarn

«Hier wird das Risiko vor allem von dem gesteuert, was in der Nachbarschaft passiert. Im Rheinbecken, in den belgischen Ardennen oder auch in der Eifel, einem vulkanischen Gebiet mit Seismizität», fährt Adrien Oth fort. Erdbeben werden in der Regel dadurch ausgelöst, dass tektonische Platten aufeinanderprallen und sich reiben. «Luxemburg liegt jedoch innerhalb der Eurasischen Platte und ist daher nicht so stark gefährdet wie die Regionen am Rand der Platten». Letzteres ist beispielsweise bei Japan und der Region, die es letzte Woche getroffen hat, der Fall.

Die Folgen eines schwereren Bebens in Luxemburgs Nachbarregionen sind schwer vorherzusagen. «Es hängt alles von der Tiefe und der Nähe ab», sagt Adrien Oth, «aber Schäden wie in der Türkei und in Syrien wären sicher nicht zu erwarten.» Das Erdbebenrisiko hierzulande ist zudem so gering, dass es keine besonders strengen Vorschriften im Bauwesen dafür gibt.