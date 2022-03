Protest der Stahlarbeiter : «Herrn Mittal glauben wir gar nichts mehr»

LUXEMBURG - Seit die Produktion in Schifflingen stillsteht, verdient Pascal 900 Euro weniger und fürchtet um seinen Job. Heute protestiert er mit seinen Kollegen.

«Die Situation ist finanziell schwierig. Ich verdiene 900 Euro weniger im Monat. Und auch für die Gemütslage ist es im Moment nicht leicht.» Pascal ist Stahlarbeiter im Schifflinger Werk, wo die Produktion seit November und mindestens bis März stillsteht . Am Montag beginnt Pascal eine neue Arbeit an der Walzstraße im Differdinger Stahlwerk. Das verunsichert den Luxemburger: «Die Arbeit im Stahlwerk ist hart, aber ich bin daran gewöhnt. In der Walzstraße muss man nur Knöpfe bedienen und es fallen viele Wartungsarbeiten an. Das ist eine völlig andere Arbeit.» Zu den Geldsorgen wenige Wochen vor Weihnachten und dem Wechsel in eine völlig andere Arbeitswelt kommt für Pascal und seine Kollegen die Angst vor der Zukunft.

Die Stahlarbeiter fürchten, dass die Werke in Luxemburg genauso enden wie der Hochofen in Lüttich, den ArcelorMittal nun endgültig stilllegt. «Herrn Mittal hat die Subventionen eingesackt und dann alles dicht gemacht. Wir sind wenig optimistisch. Ihm glauben wir gar nichts mehr.» Pascal sagt seinen jüngeren Kollegen keine rosige Zukunft beim Stahlgiganten voraus: «Ich kenne viele hier in Schifflingen oder auch in Belval, die keine Ausbildung haben. Bei ihnen ist die Angst noch viel größer.» So dürfte kaum einem Stahlarbeiter ein Grund fehlen, am Mittwoch auf die Straße zu gehen.