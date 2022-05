Hamburger bleiben zweitklassig : Hertha packt den Klassenerhalt – Berliner gewinnen Relegation gegen den HSV

Hertha BSC dreht im Rückspiel der Relegation den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel und sichert sich dank einem 2:0-Erfolg in Hamburg den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga.

Mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel trat der Hamburger SV im ausverkauften Volksparkstadion an zum alles entscheidenden Relegations-Duell gegen Hertha BSC. Dabei waren es die Berliner, die mit großer Willenskraft und Aggressivität auf den Platz kamen und bereits in der 4. Minute nach einer Ecke in Führung gingen, als Dedryck Boyata den Ball per Kopf im Tor versenkte.

In der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber zwar bemüht aus der Kabine, kassierten in der 63. Minute aber den nächsten Nackenschlag. Marvin Plattenhardt verwandelte einen Freistoß mit Schnitt und gütiger Mithilfe von HSV-Goalie Daniel Heuer Fernandes direkt im Tor. Am Ende blieb es beim 2:0-Erfolg für das Team aus der deutschen Hauptstadt. Damit verpasst es der HSV, nach vier Spielzeiten in der 2. Bundesliga wieder ins Oberhaus aufzusteigen. Hertha BSC mit Trainer Felix Magath feiert dagegen nach einer turbulenten Saison doch noch den Klassenerhalt und wird auch nächstes Jahr wieder in der 1. Bundesliga spielen.