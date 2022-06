Großbritannien : Herzogin Kate stürzt sich fürs Militärtraining in Tarnkleidung

In Großbritannien ist am Samstag der Tag der Streitkräfte begangen worden. Das ließ sich auch die Herzogin von Cambridge nicht entgehen.

Eine Herzogin in Tarnfarben: Zum Tag der Streitkräfte haben die britischen Royals Fotos von Herzogin Kate beim Militärtraining veröffentlicht. «William und ich möchten den mutigen Männern und Frauen Tribut zollen für das, was sie heute und in der Vergangenheit geopfert haben, um Großbritannien zu schützen», schrieb die 40-Jährige in einem Statement auf Twitter.