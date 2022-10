«Peinlich» : Herzogin Meghan im koreanischen Nackt-Spa

Die 41-Jährige will mit Stereotypen über asiatische Frauen aufräumen. Zu Beginn erzählt die zweifache Mutter von einer Kindheitserinnerung mit ihrer Mutter Doria Ragland. Als Teenagerin begleitete die Ex-Schauspielerin nämlich ihre Mama in einen koreanischen Nackt-Spa.

Zwischen Frauen im Alter von neun bis 90 Jahren

«Jene, die noch nie in so einem Spa waren, sollten wissen, dass es eine sehr peinliche Erfahrung für ein Mädchen in der Pubertät ist, weil man einen Raum mit Frauen im Alter von neun bis 90 Jahren betritt, die alle nackt herumlaufen und darauf warten, ein Körperpeeling auf einem dieser Tische zu bekommen, die alle in einer Reihe stehen», beginnt sie ihre Erzählung.