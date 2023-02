Kopenhagen: Herzstillstand-Opfer hätte seinen Flug nicht besser wählen können

1 / 3 Der Vorfall ereignete sich über dem Nordpol, weit weg von einem Flughafen und einem Arzt. (Symbolbild) imago images/imagebroker Der Vorfall ereignete sich auf einem Flug von Stockholm. IMAGO/Björn Trotzki Bei der Ankunft in Los Angeles wartete bereits ein Krankenwagen auf den Patienten. Diesem ging es jedoch gut, er begab sich auf eine Party in Palm Springs. (Im Bild: der internationale Flughafen von Los Angeles) IMAGO/Panthermedia

Es passierte hoch über den Wolken: Ein Passagier einer SAS-Maschine erleidet einen Herzstillstand. Der nächste Flughafen: über vier Stunden entfernt. Doch der Passagier hatte Glück im Unglück. An Bord der Maschine befanden sich nämlich 56 Herzspezialisten , die auf dem Weg an einen Kongress in Los Angeles waren.

In der dänischen Zeitung «Ekstra Bladet» spricht SAS-Pilot Henrik Nielsen aus dem Nähkästchen. Er berichtet im Interview über Stress-Situationen in seinem Beruf, über den Alltag als Pilot und über Flüge mit besonderen Ereignissen. Zu letzterem gehört ein Flug von Stockholm nach Los Angeles.

Über dem Nordpol wurde Nielsen von seinem Bodenpersonal über einen medizinischen Notfall informiert. Ein Passagier hatte gerade einen Herzstillstand erlitten. «Das war der schlimmstmögliche Zeitpunkt. Alles ist so weit weg. Wir suchten nach dem nächsten Flughafen, aber der nächste war vier Stunden entfernt», so Pilot Nielsen.

Anstatt ins Krankenhaus ging es auf eine Party

Dann kam unerwartete Hilfe aus der Kabine. An Bord der Maschine saßen 56 Herzspezialisten aus Stockholm und Oslo. Sie waren auf dem Weg zu einer Ärztekonferenz in Los Angeles. «Die Flugbegleiterin kam noch nicht einmal dazu, Erste Hilfe zu leisten, da waren die Ärzte schon im Einsatz. Sie stabilisierten seinen Gesundheitszustand und erklärten uns anschließend ausführlich, was dem Mann fehlte.»