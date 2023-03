USA: Herzstillstand und beide Beine weg – Claire Bridges’ Lachen erstaunt alle

«Danke, dass du mein Leben gerettet hast. Und oh, kann ich bionische Beine haben?», reagierte das amerikanische Model auf die Nachricht, dass ihr beide Beine amputiert werden mussten.

Mit 21 Jahren hat Claire Bridges bereits einen turbulenten Lebensweg hinter sich. Ein Arzt sagt über sie: «Die meisten Menschen wären verzweifelt und hätten das Gefühl, das Leben hätte sie betrogen.» Sie selbst sagt aber: «Ich fühle mich, als wäre ich der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. Ich habe mein ganzes Leben vor mir und so viele Dinge, auf die ich mich freuen kann.»

«Ich dachte, alle wollen mich umbringen»

Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide. «Eines Tages fand mich meine Mutter nicht mehr ansprechbar und brachte mich ins Krankenhaus. In dieser Nacht hatte ich dreimal einen Herzstillstand.» Sie wurde daraufhin an die Dialyse angeschlossen, bekam ein Beatmungsgerät und eine Pumpe für ihr versagendes Herz. «Ich dachte, dass alle versuchen, mich umzubringen, aber ich hielt durch», sagt Claire.

«Plötzlich sah ich meinen Großvater beim Fischen»

Doch dann habe sie ein helles Licht gesehen, anschließend sei ihr ihr Großvater erschienen. «Er saß auf einer Bank, trug eine Baseball-Kappe und fischte. Danach sah ich meine Eltern durchs Fenster», sagt Claire. Sie wisse zwar nicht, ob sie sie tatsächlich gesehen habe oder ob es nur eine Illusion gewesen sei. «Aber ich dachte: ‹Ich kann sie so nicht zurücklassen›, und so gab mein Körper trotz allem nicht auf.»

Die Organe von Claire begannen allmählich zu versagen. Ihr Herz wurde dadurch weiter geschwächt und das Blut erreichte ihre Extremitäten bald nicht mehr. Gewebe in beiden Beinen begann abzusterben. Trotz aller Versuche der Chirurgen mussten ihr schlussendlich beide Beine amputiert werden. Sie erinnert sich an den Moment, als ihr der Arzt die Nachricht überbrachte: «Nun, danke, dass du mein Leben gerettet hast. Und oh, kann ich bionische Beine haben?»