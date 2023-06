Luxemburg: Heute beginnt die allsommerliche Schnäppchenjagd

Die ersten Wochen des Schlussverkaufs seien sowohl für die Einzelhändler als auch für die Kunden wichtig. «Hier gibt es die meisten Besucher, aber auch die größte Auswahl», fügt er hinzu. Der Andrang in den Geschäften hängt auch vom Wetter ab. Bei Temperaturen von bis zu 29 Grad Celsius am heutigen Samstag könnten klimatisierte Läden sehr beliebt sein.

In Belgien und in Deutschland findet der Schlussverkauf vom 1. bis 31. Juli statt, in Frankreich vom 28. Juni bis 25. Juli. «Diese paar Tage Verschiebung sind gut für Luxemburg, aber es ist keine Strategie an sich. Wir setzen vielmehr auf die Vielfalt unseres Einzelhandelsangebots, um Kunden aus der Großregion anzuziehen», erklärt Claude Bizjak.