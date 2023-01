«Blue Monday»: Heute ist der traurigste Tag des Jahres – so überstehst du ihn

Ach was, heute ist ein Tag wie jeder andere.

Ja, ich fühle mich heute wirklich besonders traurig. Für mich ist jeder Montag ein Blue Monday. Ach was, heute ist ein Tag wie jeder andere. Nein, der Montag ist mein Lieblingstag!

Glaubst du an die Existenz vom Blue Monday?

Nichts als Unsinn?

Vielleicht doch nicht alles so schlimm am Blue Monday? Der Erfinder rudert zurück.

Tatsächlich hatte der Psychologe diese Gleichung vor einigen Jahren im Auftrag eines Reiseunternehmens erstellt. Und dieses wiederum nutzte sie als Argument, sofort Ferien zu buchen. Es liegt also nahe, dass das Phänomen etwas an den Haaren herbeigezogen ist.

Magic Monday statt Blue Monday

Sogar der Psychologe selbst distanzierte sich 2018 in einem Interview von seiner Berechnung und entschuldigte sich: «Es war nie meine Absicht, diesen Tag so negativ klingen zu lassen», so Cliff Arnal.