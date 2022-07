Astronomisches Ereignis : Heute kannst du den Supermond in seiner vollen Pracht bewundern

Am Mittwoch ist Vollmond und weil der Himmelskörper so nahe an der Erde ist wie sonst nie in diesem Jahr, spricht man von einem Supermond.

1 / 2 Der Supermond am 14. Juni 2022. Tamedia AG Am Mittwoch ist das astronomische Ereignis erneut zu beobachten. Tamedia AG

Wer am Mittwochabend ab 22 Uhr in den Himmel schaut, wird Zeugin oder Zeuge eines ganz besonderen Spektakels. Ein sogenannter Supermond wird die Nacht hell erleuchten. Zwar ist bereits um 20.38 Uhr Vollmond, um diese Zeit ist der Mond jedoch noch nicht spektakulär.



Ein Supermond tritt auf, wenn die Mondumlaufbahn der Erde am nächsten ist (Perigäum) und der Mond gleichzeitig voll ist. Besonders groß wirkt er dann nach seinem Aufgang und kurz vor seinem Untergang am Horizont. In der Nacht auf Donnerstag erreicht uns damit rund 30 Prozent mehr Sonnenlicht, das vom Mond reflektiert wird.

Mond umkreist Erde in Ellipse

Der Mond umkreist die Erde in einer Ellipse, einem Oval, das ihn im Laufe seines Umlaufs näher an die Erde heranführt und wieder von ihr entfernt. Der am weitesten entfernte Punkt dieser Ellipse wird als Apogäum bezeichnet und ist im Durchschnitt etwa 405.500 Kilometer von der Erde entfernt. Der nächstgelegene Punkt ist das Perigäum, das im Durchschnitt etwa 363.300 Kilometer von der Erde entfernt ist. Wenn ein Vollmond im Perigäum erscheint, ist er etwas heller und größer als ein normaler Vollmond – dann spricht man von einem Supermond.



Der Begriff Supermond wurde 1979 geprägt und wird häufig verwendet, um das zu beschreiben, was die Astronomen als perigäischen Vollmond bezeichnen: Eben einen Vollmond, der in der Nähe oder genau zu dem Zeitpunkt auftritt, an dem sich der Mond auf seiner Umlaufbahn um die Erde am nächsten Punkt befindet.