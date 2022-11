Leoniden-Sternschnuppen: Heute könntest du ein «kosmisches Feuerwerk» am Nachthimmel sehen

In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag zeigen die Leoniden Sternschnuppen ihr diesjähriges Maximum. Ein paar Dutzend Sternschnuppen pro Stunde sollen am späteren Abend über den ganzen Himmel verteilt zu sehen sein, wenn denn das Wetter mitspielt.

Komet umkreist Sonne in rund 33 Jahren

Im Jahr 1833 haben die Leoniden für große Aufregung gesorgt, weil sie «so dicht wie Regentropfen» vom Himmel gefallen seien. Weil der «Temple-Tuttle»-Komet 33 Jahre brauche, um die Sonne zu umkreisen, komme es in diesen Abständen zum gehäuften Auftreten der Leoniden. So sei er 1998 das letzte Mal in Sonnennähe gewesen, weshalb es in den darauffolgenden Jahren mehrere intensive Meteorschauern zu sehen gab.