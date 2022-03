18.000 Fässer : Hicks! Whiskey-Lagerhalle bricht zusammen

Bourbon-Freunde sollten diesen Artikel nicht weiterlesen. Im US-Bundesstaat Kentucky ist eine Lagerhalle mit Tausenden Fässern Whiskey eingestürzt.

Vom Erdboden verschluckt! Eigentlich sollte der Bourbon dort reifen, nun ist er reif für die Mülltonne. Im US-Bundesstaat Kentucky ist am Freitag eine Wiskey-Lagerhalle kollabiert. Insgesamt 18.000 Fässer wurden dabei zerstört, wie CBS News berichtet.

Bereits am 23. Juni stürzte die eine Hälfte der Halle der Barton 1792 Distillery in Bardstown ein. Den Verantwortlichen ist es nicht gelungen, das fragile Gebilde danach zu stabilisieren. Am Mittwoch folgte nun der Totalschaden. Wie es überhaupt zu dem Unglück kommen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt.