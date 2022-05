Kinostarts Mai 2022 : Hier begleitet Channing Tatum eine Hündin auf ihren letzten Roadtrip

In «Dog» spielt Tatum auch die Hauptrolle, in «Stasikomödie» entdeckt ein Autor einen Liebesbrief als er Einsicht in seine Stasi-Akte erhält – das gibts diese Woche neu im Kino.