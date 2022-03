Luxemburg - Hier bekommen Hunde Kekse mit Speckgeschmack

In Düdelingen bietet seit einigen Wochen eine Konditorei Produkte der etwas anderen Art an. Im «CoffiCook» ist nämlich alles auf den Gaumen der Hunde ausgerichtet. Im Angebot stehen ausschließlich Leckereien für die Vierbeiner. Geschäftsführerin Marjorie hat ihren ehemaligen Job in der Gastronomie aufgegeben, um ihren Traum vom eigenen Laden zu verwirklichen. Ihr eigener Hund «Coffi», ein American Staffordshire, war der Auslöser für das Projekt.