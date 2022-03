Sprinter mit Ballgefühl : Hier dribbelt sich Bolt für ManU ein

Für Usain Bolt wird ein Traum wahr: Sir Alex Ferguson will den Sprintstar in einem Benefizspiel mit Manchester United auflaufen lassen. Der Jamaikaner trainiert schon.

Sprintkönig Usain Bolt liebt den Fußball. Und er liebt Manchester United. Bereits vor zwei Jahren kündigte der schnelle Jamaikaner an, dass er nach seiner Leichtathletik-Karriere noch eine zweite Laufbahn als Fußballprofi anhängen wolle. Was damals als Schnapsidee abgetan wurde, geistert nach wie vor umher. Bolt ist besessen vom runden Leder.

Bolt lässt auch die Fußballgegner stehen

Ein YouTube-Video vom vergangenen Wochenende zeigt, dass der Jamaikaner sehr wohl über Ballgefühl verfügt (siehe oben). Auf dem Trainingsgelände der Brunel University in London, wo Bolt im Sommer regelmäßig traininert, schnappt er sich in einem Spiel unter Freunden den Ball und lässt sämtliche Gegner stehen - allerdings übernimmt sich der 26-Jährige am Ende und verliert das Leder.

In einem anderen Clip, der vor ein paar Monaten den Weg ins Netz fand, beweist der dreifache Goldmedaillengewinner von London seine Jonglierkünste. Egal ob mit Fuß, Knie oder Stirn - der Bolt, der hats drauf. An Trainingsfleiß fehlt es dem verhinderten Fußball-Crack zumindest nicht. Und was auch auffällt: Bolts starker Fuß ist sein linker, den rechten braucht er nur zum Rennen. Schnelligkeit und ein guter linker Fuß sind eigentlich hervorragende Voraussetzungen für den linken Flügel. Den Gegnern sei schon jetzt gesagt: Dass der Jamaikaner rechts vorbeidribbelt, dürfte so selten sein, wie ein Rennen, das er nicht gewinnt.