Luxemburg: Hier dürfen kleine Nachwuchspolizisten einen Tag lang Ermittler sein

ESCH – Am Sonntag dürfen Kinder beim «Journée de la Police» in Esch Polizeibeamten einen Tag lang über die Schulter schauen – und ihnen sogar dabei helfen, einen Kriminalfall aufzulösen.

Vor allem wenn es darum geht Fingerabdrücke zunehmen, sind die kleinen Besucher mit vollem Eifer bei der Sache. EDITPRESS

Bei vielen Kindern steht Polizistin oder Polizist ganz oben auf ihrer Berufswunschliste. Um im Vorfeld Einblick in den Alltag der Beamten zu erhalten, lädt die Police Grand-Ducale zu einem «Journée de la Police» in Belval. Dabei dürfen die kleinen Nachwuchsermittler helfen, einen Kriminalfall zu lösen: Ein Autofahrer hat einen Unfall verursacht und begeht anschließend Fahrerflucht. Um den Täter ausfindig zumachen, müssen die Kinder die Spuren auswerten, die er am Unfallort hinterlassen hat. Dieses Verbrechen gilt es am morgigen Sonntag in Belval aufzulösen.

«Wir haben uns eine nicht zu düstere Geschichte ausgedacht, damit sie für alle Altersgruppen geeignet ist», erklärt uns Chloé Lucius, Leiterin der kriminaltechnischen Abteilung. Bei solchen Veranstaltung der Polizei seien alle Kinder mit vollem Eifer dabei – vor allem wenn sie ihre eigenen Fingerabdrücke nehmen dürfen. Dabei machen sich allerdings auch Unterschiede in den verschiedenen Altersklassen bemerkbar. «Die älteren Kinder stellen uns Fragen wie ‹Wie begeht man das perfekte Verbrechen›», so die Kriminalbeamtin, die auf solche Fragen natürlich auch die passende Antwort parat hat: «Das perfekte Verbrechen gibt es nicht, es gibt immer Spuren. Man muss nur wissen, wie man sie findet.»

Der Polizistenberuf bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Doch die Abteilung von Chloé Lucius wird nicht die Einzige sein, in die die kleinen Besucher reinschnuppern dürfen, denn der «Journée de la Police» soll einen Einblick in alle Einheiten der Polizei geben. Es wird gezeigt, wie man mit einem Wasserwerfer für Ordnung sorgt und wie man vor einer Bombe warnt. Auch die polizeiliche Hundestaffel wird am Sonntag mit von der Partie sein. Rundum also die perfekte Gelegenheit, für Nachwuchs bei der Police Grand-Ducale zu sorgen.

Dabei gehe es dem Beamten vor allem darum, aufzuzeigen, auf wie viele verschiedene Arten man bei der Polizei seinen beruflichen Werdegang starten kann. Ob mit einem Abschluss in Biologie oder Chemie – bei der Police Grand-Ducale gebe es die unterschiedlichsten Einsatzbereiche, erklärt Chloé Lucius, die selbst einen Masterabschluss in forensischer Wissenschaft hat. «Ich hatte schon sehr früh den Wunsch, Polizistin zu werden», so die Leiterin der kriminaltechnischen Abteilung.