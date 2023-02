Spanien: Hier fasst die Polizei einen der meistgesuchten Verbrecher Europas 

Hier wird Josip Mihajlovic in einer Hotel-Lobby in Madrid verhaftet.

Der 26-jährige Josip Mihajlovic stand auf der Europol-Liste der meistgesuchten Verbrecher Europas. Nun konnte er gefasst werden, wie die spanische Polizei am Montag mitteilte. In Kroatien wurde Josip Mihajlovic wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Mihajlovic soll in Dubrovnik mit einer Beretta-Pistole mehrmals auf einen Taxifahrer geschossen haben, der Mann überlebte schwer verletzt. Kurz danach war Mihajlovic in eine Schlägerei in einer Diskothek verwickelt, bei der er seinem Opfer auf brutale Weise mehrere Knochen gebrochen und Zähne ausgeschlagen hatte.