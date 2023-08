Spektakuläres Foto: Hier fehlen zur Katastrophe nur wenige Meter

, … sollte der Learjet eigentlich am Anfang der Startbahn neun warten.

Am Flughafen Boston konnten Piloten anfangs Jahr nur um Haaresbreite eine Kollision verhindern.

Mehrmals pro Jahr können Bodenpersonal und Piloten drohende Kollisionen im Luftverkehr in letzter Sekunde verhindern. Zu einem solchen Beinahe-Zusammenstoß, der wohl verheerende Folgen gehabt hätte, kam es in den USA auch am Abend des 27. Februar 2022 um etwa 17 Uhr Ortszeit. Die Flugsicherung des Flughafen Bostons hatte der Besatzung eines privaten Learjets die Anweisung gegeben, zur Startbahn 9 zu fahren und zu warten.