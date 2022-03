Luxemburg : Hier finden Abiturienten den richtigen Weg

LUXEMBURG – Die Maison de l'Orientation erklärt, wo sich Abiturienten Ratschläge für die Zeit nach der Schule holen können.

Das Abi ist endlich in der Tasche. Aber was dann? Viele Abiturienten sind sich nicht sicher, welche weiterführende Schule sie besuchen sollen. Um den passenden Weg für sich zu finden, gibt es in Luxemburg zahlreiche Anlaufstellen. «Die Schüler können sich zunächst Rat beim Sepas (Service psycho-social et d'Accompagnement Scolaires) oder bei der Orientierungshilfe ihrer Schule holen. Durch den persönlichen Kontakt im Gespräch oder durch Tests kann man dort viele Erkenntnisse gewinnen», erklärt die Maison de l'Orientation.