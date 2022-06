Bäder und Seen: Hier findet man in Luxemburg Badespaß und Abkühlung

Seen

Der Obersauer-Stausee liegt mitten im Naturpark im Nordwesten Luxemburgs. Er ist nicht nur der landesweite größte Trinkwasserversorger, sondern auch ein beliebter Badeort mit insgesamt sechs Zugangspunkten und Liegewiesen zum sonnen. Grillen ist nur an ausgewiesenen Stellen erlaubt – am sogenannten Fuussefeld in Insenborn. Dort und in Lultzhausen sorgen Food Trucks für das leibliche Wohl.

Wer es etwas weniger wild haben möchte, liegt beim Weiswampacher See im Norden richtig. Der künstliche See eignet sich bestens fürs Baden, Windsurfen und Tretbootfahren.

Freibäder

Entlang der Mosel bietet das Freibad in Grevenmacher in einer wunderschönen Umgebung für Badespaß. Das Freibad in Remich steht mit seinen drei Schwimmbecken ebenfalls ganz oben auf der Liste. Außerdem bieten das Hotel Alvisse in Luxemburg, sowie die Thermen in Strassen und in Bad-Mondorf ebenfalls Möglichkeiten zum Baden im Freien.