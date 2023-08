Suchrätsel: Hier heißen nicht alle Petro – Du hast 15 Sekunden Zeit, den Fehler zu finden

Dieses Rätsel geht zurzeit viral. Es fordert die Spielerinnen und Spieler auf, innerhalb eines Zeitlimits von 15 Sekunden das Wort zu entdecken, das nicht dazugehört. Glaubst du, dass du das Rätsel in so kurzer Zeit lösen kannst?



Im Bild siehst du elf Spalten, die 15 Mal den Namen Petro zeigen sollen. Insgesamt sollte der Name Petro also 165 Mal erscheinen. Tatsächlich zeigt das Bild aber bloß 164 Petros, denn in einer Reihe hat sich ein falsches Wort eingeschlichen. Um dieses falsche Wort zu entdecken, braucht es also ein gewisses Mass an kognitiven Fähigkeiten. Wenn du immer noch Schwierigkeiten haben solltest, das Wort zu finden, gibt es weiter unten zwei Tipps und schließlich die Auflösung.