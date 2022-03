Aktivisten legen nach : Hier ist das zweite «Kony 2012»-Video

Kaum ein Video wurde in so kurzer Zeit so oft angeklickt wie die Internet-Kampagne gegen Kriegsverbrecher Joseph Kony. Nun wurde Teil II veröffentlicht.

Aktivisten aus den USA haben am Donnerstag einen zweiten kritischen Film über den ugandischen Rebellenführer Joseph Kony veröffentlicht (siehe oben). Nach dem Erfolg eines ersten Videos im Internet, das von Millionen Menschen angeklickt wurde, erläutert die Organisation Invisible Children in «Kony 2012 Part II» weitere Hintergründe zu dem blutigen Vorgehen der Widerstandsarmee des Herrn (LRA) in dem afrikanischen Land und geht auch auf Kritik an ihrer Darstellung des Konflikts im ersten Video ein. Das Video ist knapp 20 Minuten lang.

Im Gegensatz zum ersten Teil seien Stimmen aus der Zentralafrikanischen Republik und der Demokratischen Republik Kongo zu hören. Dort halte sich die LRA zurzeit auf, erklärte Jedidiah Jenkins, der Direktor von Invisible Children. Das Video berichte über den aktuellen Stand der LRA, was mit ihr zurzeit passiere und was bisher unternommen worden sei, um Kony festzunehmen, zitiert die «Social Times» Jenkins.

Heftige Kritik auf erstes Video

Eine detailliertere Berichterstattung könnte der «Kony 2012»-Bewegung nicht schaden. Das Video von Kony 2012 war zwar im Internet mehr als nur erfolgreich – es geriet auch schnell in die Kritik. So wurde zum Beispiel der Vorwurf laut, das Video impliziere, dass der Kriegsfürst nach wie vor Uganda bedrohe. Tatsächlich sei seine Armee gar nicht mehr dort aktiv und zudem auf knapp 250 Kämpfer zusammengeschrumpft.

Bemängelt wurde weiter, dass Invisible Children das komplexe Thema zu einfach darstelle. Die Organisation gilt als wenig transparent. Viele fürchteten, dass durch die weltweite Aufmerksamkeit für «Kony 2012» andere Organisationen in Afrika weniger Gelder erhalten. Tatsächlich würden Hunger, Aids oder Korruption die Menschen dort viel mehr belasten als ein einziger Kriegsherr.

Jason Russell, der Regisseur des Films, hatte sich damit verteidigt, dass er Kony berühmt habe machen wollen. Und damit der Druck für seine Verhaftung erhöht werden sollte. Reaktionen hat er nicht nur zahlreiche, sondern auch von höchster Stelle erhalten.

Selbst US-Präsident Barack Obama hatte sich zu der Kampagne geäußert. Jetzt versucht Luis Moreno-Ocampo noch einmal für weltweite Aufmerksamkeit zu sorgen. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag hatte schon während der Produktion des Filmes die Aktivisten informell unterstützt. Als sich vergangenen Samstag ihm zu Ehren mehrere Hollywood-Größen zu einer privaten Dinner-Party trafen, war auch Jedidiah Jenkins mit von der Partie, der Chef von Invisible Children.

Russell auf dem Weg der Besserung

Der Regisseur von «Kony 2012», Jason Russell, war bei der Dinner-Party nicht anwesend. Nachdem er dabei gefilmt worden war, wie er nackt durch die Straßen San Diegos rannte und etwas über den Teufel sagte, erholt er sich in einer Klinik. Laut seiner Familie leidet er an einer «rückwirkenden Psychose», die durch Stress, Übermüdung und Dehydrierung aufgrund der plötzlichen Bekanntheit ausgelöst worden war. Jenkins meinte dazu: «Er befindet sich auf dem Weg der Besserung. Es wird Monate dauern, aber es wird ihm wieder besser gehen, sagen die Ärzte.»

Über 100 Millionen mal wurde das Kony-Video auf Youtube und Vimeo bereits angeklickt: