Luxemburg: Hier kannst Du Deine letzten Bahnen in diesem Jahr ziehen

Dass warme Schwimmbecken und Energiesparen nicht zusammenpassen, ist keine neue Erkenntnis. Auf dieser Grundlage haben die Verantwortlichen des Aquasud in Oberkorn «im Einvernehmen mit der Stadt Differdingen» beschlossen, am 31. Dezember zu schließen. Ansonsten habe man bereits seit mehreren Jahren die Öffnungszeit am letzten Tag des Jahres von 18 Uhr auf 16 Uhr reduziert, sagt Véronique Alves, die Direktorin bei Aquasud. «Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass die Besucherzahlen da sehr niedrig sind».

Wer aber unbedingt am Silvestertag ein paar Bahnen ziehen möchte, wird durchaus fündig. Bis 18 Uhr sind in der Hauptstadt die Schwimmbäder in Bonneweg und Belair sowie die Badanstalt geöffnet, ebenso das Schwimmsportszentrum La Coque in Kirchberg. Im Centre aquatique Krounebierg in Mersch kann man am Samstag bis 16 Uhr ins Wasser springen. Die Escher Bains du parc und das Schwimmbad in Petingen sind zwar geöffnet, aber nur bis 12 bzw. 13 Uhr. Das Pidal in Walferdingen hat seine Öffnungszeiten von 16 auf 14 Uhr verkürzt. Les Thermes in Strassen sind nicht nur am Samstag von 9 bis 16 Uhr, sondern auch am 1. Januar 2023, von 14 bis 19 Uhr geöffnet.