Spotify-Konkurrenz? : Hier können Hörer in Bands investieren und mit ihrem Erfolg Geld verdienen

Musikhören und dabei Geld verdienen, während andere die Arbeit machen. Klingt nach Aktienmarkt, ist es beinahe auch: Ein internationales Entwicklerteam bringt einen Musikdienst an den Start, in dem Hörer sich via NFTs am Erfolg von Bands und Musikerinnen beteiligen können.