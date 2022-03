Burlesque in Luxemburg – «Hier können wir uns so zeigen, wie wir sein wollen»

«Wir sind in T-Shirt und Leggings zu unserer ersten Burlesque-Stunde gekommen. Dann haben wir die anderen Schülerinnen in Strumpfhosen und supersexy Kleidern oder Bodys gesehen. Und wir dachten: "Okay, hier können wir uns so zeigen, wie wir sein wollen". Es war schön, das zu sehen. Schon in der zweiten Stunde haben wir uns so angezogen, wie wir wollten», berichten die 32-jährige Lara und die 31-jährige Gabriela.