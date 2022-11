Diomedes-Inseln: Hier kommen sich Russland und die USA bis auf 4 Kilometer nahe 

1867 verkaufte Russland ihre Übersee-Kolonie Alaska zusammen mit der Little Diomede Island für einen Spottpreis von 7,6 Millionen Dollar an die Amerikaner.

In Anspielung an den eisernen Vorhang in Europa, welcher während des Kalten Krieges die Sowjetunion auf der einen und den Westen auf der anderen Seite teilte, bezeichnete 1988 der offizielle Sprecher von Sowjet-Präsident Gorbatschow die Grenze zwischen Alaska und Russland als den «Eisvorhang».

Die Großmächte Russland und die USA gelten seit Ende des Zweiten Weltkriegs als verfeindet. Während es im Kalten Krieg während der Kuba-Krise beinahe zu einer Eskalation gekommen war, entspannten sich die Beziehungen der beiden Atommächte nach dem Zerfall der Sowjetunion kurzzeitig. Spätestens seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine herrscht wieder Eiszeit zwischen Moskau und Washington. Ein Blick auf die Weltkarte lässt Europäerinnen und Europäer auf den ersten Blick vermuten, dass die beiden Staaten Tausende Kilometer voneinander entfernt liegen. Dabei sind sie am nächsten Punkt nur vier Kilometer voneinander entfernt. Das zeigt ein Blick auf die Diomedes-Inseln, die in der Beringstraße liegen.



Während auf der größeren Insel, die zu Russland gehört, Montag zwölf Uhr ist, ist auf der kleineren US-Insel Sonntag 15 Uhr. Trotz der kurzen Distanz von nur vier Kilometern befinden sich die Inseln also in komplett verschiedenen Zeitzonen. Die Ratmanow-Insel ist der östlichste Punkt Russlands, die Little Diomede Island der westlichste Punkt des US-Bundesstaats Alaska.