Ausgeklügelt : Hier kommt das erste Uni-Studium für Influencer

An der Tampere Universität in Finnland lassen sich gerade 25 Personen zu Influencern ausbilden. Die Influencer Academy ist ein neu geschaffener Studiengang. Diesen verlassen die angehenden Webstars mit Insiderwissen und einem Bachelor-Diplom.

In der Influencer Academy der finnischen Tampere Universität für Angewandte Wissenschaften lassen sich Studierende zu Content Creators ausbilden. Seit Januar bietet die Universität ein akademisches Programm an, welches angehende Social-Media-Größen fürs Berufsleben schult. Innerhalb von dreieinhalb Jahren erlangen die Eingeschriebenen einen Bachelor-Abschluss in «Business Administration» und sind bereit, auf Tiktok und Co. ein Vermögen einzunehmen.