USA dominieren Internet : Hier kommt das Wissen aus dem Internet her

Wem gehört das Wissen der Welt? Welche Länder generieren es? Hat das Internet die ungleiche Informationsverteilung zwischen Arm und Reich ausgeglichen? Antworten gibt ein Gratis-E-Book.

Das World Wide Web ist zwar weltumspannend, der Löwenanteil der im Netz veröffentlichten Informationen stammt jedoch weiterhin aus den USA. Insgesamt dominieren die englischsprachigen Länder die Informationen im Internet, wie das neue Gratis-E-Book «Geographies of the World's Knowledge» des Oxford Internet Institute für das iPad illustriert. Während in Europa und Asien ebenfalls relativ viele Informationen verbreitet werden, sind Afrika und Südamerika auf der Wissens-Karte (siehe Bildstrecke) praktisch inexistent.