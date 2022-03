Facebook-Foto : Hier läuft der Attentäter vor der Bombe davon

Kurz nach der Bombenexplosion in Boston macht ein Passant ein Foto mit seinem Smartphone. Dabei erwischt er zufällig einen der beiden mutmaßlichen Attentäter.

Der 49-jährige David Green war am Montag unterwegs in Boston, um Freunde zu treffen, als die beiden Bomben im Zielgelände des Marathons explodierten. An der Ecke Fairfield und Boylston Street kamen ihm Menschen entgegengerannt. Green zückte sein Smartphone und machte ein Foto, bevor er sich um die Verletzten kümmerte. Es entstand laut der Zeitangabe um 14:50 Uhr, rund fünf Minuten nach dem verheerenden Anschlag.