Ikonisch: Hier lebte Marilyn Monroe – jetzt steht das Haus zum Verkauf

Das Stadthaus in Beachwood Canyon, einer Gemeinde in den Hollywood Hills, wurde von Warner Bros gebaut, um darin die hauseigenen Stars und Sternchen unterzubringen. Dabei ging es allerdings nicht um Nächstenliebe, sondern eher um Kontrolle: Das Studio konnte so rund um die Uhr ein Auge auf seine jungen Stars haben und kontrollierte diverse Aspekte ihres Lebens.

Marilyn Monroe lebte beispielsweise nicht nur in diesem Haus, sondern zeitweise auch im Gästehaus des Owlwood Mansion. Dieses riesige Anwesen gehörte damals Joe Schenck, einem Vorsitzenden von 20th Century Fox. Die Schauspielerin lebte in vielen verschiedenen Häusern, bis sie sich wenige Monate vor ihrem Tod eine eigene Villa kaufte.

Ein mintgrünes WC

Das Haus, in das Warner Bros Marilyn Monroe einquartierte, liegt in einer älteren Nachbarschaft von Los Angeles. Laut der Beschreibung des Immobilienhändlers, der es jetzt verkauft, hat diese Gegend noch immer «die Atmosphäre des alten Hollywoods», mit akkurat geschnittenem Rasen, riesigen Weiden und bunten Gärten. Kostenpunkt für das Anwesen: 899.000 Dollar.

Das Stadthaus wurde zwar renoviert, diverse Merkmale wurden aber beibehalten. So gibt es eine auffällige grüne Treppe und eine Art-Déco-Balustrade. In beiden Schlafzimmern hat es verschnörkelte Stuckaturen an den Wänden. Auch das Bad wurde sanft renoviert: Hier gibt es noch immer die gelb-violetten Originalfliesen und Badewanne, Toilette und Waschbecken sind in einem auffälligen Mintgrün.