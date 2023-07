Trinity-Krater: Hier ließ Oppenheimer die Atombombe hochgehen – Ort strahlt bis heute

Am 16. Juli 1945 explodierte in der Wüste New Mexicos um fünf Uhr 29 Minuten und 45 Sekunden mit «the gadget» (das Gerät) die erste Atombombe der Welt. Damit hatte das Atomzeitalter begonnen.

Um kurz vor halb sechs erfolgte die Zündung

Krater ist bis heute sichtbar, die Strahlung bis heute erhöht

Der Trinity-Test, wie Oppenheimer das Vorhaben getauft hatte, war ein voller Erfolg: Die gemessene Sprengkraft erreichte 21 Kilotonnen TNT, die Druckwelle war 160 Kilometer weit zu spüren. Eine Pilzwolke stieg zwölf Kilometer empor. So wurde es zumindest über viele Jahre berichtet. Laut einer neuen, noch nicht in einem Fachjournal veröffentlichten Studie reichten Druckwelle und Wolke noch deutlich weiter, wie Nytimes.com berichtet. Vor Ort übrig blieb ein riesiger, verstrahlter, drei Meter tiefer und 330 Meter breiter Krater im Wüstensand. Die Spuren sind bis heute ersichtlich. Sogar auf Satellitenbildern sind sie erkennbar. Es ist nicht das Einzige, was in der Wüste an die erste Atombombenzündung erinnert (siehe Bildstrecke oben).