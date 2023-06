Microbag: Hier siehst du eine Louis Vuitton «On The Go»-Tasche

Mit dieser Handtasche transportiert das Künstlerkollektiv MSCHF Microbags in neue Dimensionen.

Einen Lamborghini für 33 Euro, einen Designer-Papiertüte für 37 Euro oder ein Auto mit 1000 dazugehörigen Schlüsseln: Das Künstlerkollektiv MSCHF ist für seine skurrilen Aktionen bekannt. Zuletzt enthüllte das Unternehmen riesige rote Stiefel. Der neuste Streich geht von den Dimensionen her aber in eine komplett andere Richtung.

Microbags auf höchstem Niveau

MSCHF enthüllt eine Tasche, die kaum größer ist als ein Staubkorn. Mit blossem Auge lässt sich auch auf dem Pressefoto kaum erkennen, worum es sich bei dem winzigen Plastikteilchen auf der Fingerspitze eigentlich handelt. Das grüne Fragment ist eine Nachbildung von Louis Vuittons «On The Go»-Tasche. Die Bag misst 657 x 222 x 700 Mikrometer und ist damit laut MSCHF «kleiner als ein Salzkorn und schmal genug, um durch ein Nadelöhr zu passen».

MSCHF wählte die «On The Go»-Tasche von Louis Vuitton als Vorlage.

So detailliert sieht die Tasche unter dem Mikroskop aus.

Laut dem Kollektiv eignet sich die «On The Go»-Tasche von Louis Vuitton wegen ihres simplen Designs besonders gut für eine Nachbildung in Mini-Größe. Die Microbag wurde mit einer Art 3-D-Druck hergestellt. Die Taschen seien so winzig, dass das Team sogar einige von den Modellen davon verloren habe.