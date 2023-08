USA: Hier sieht Anastatia (18) das, was Du wohl nie sehen wirst 

Zum ersten Mal konnten drei private Touristen das All aus nächster Nähe erleben. Am Donnerstag wurde die Mission Galactic 02 von Virgin Galactic erfolgreich abgeschlossen.

Im Video ist der Start der Mission Galactic 02 zu sehen. Zum ersten Mal wurden drei private Touristen ins All gebracht. Twitter

Das private Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic hat erstmals Touristen ins All gebracht. Das Raumschiff «VSS Unity» flog am Donnerstag den 80-jährigen Briten Jon Goodwin, die 46-jährige Keisha Schahaff aus dem Karibikstaat Antigua und Barbuda sowie deren 18-jährige Tochter Anastatia Mayers in eine Höhe von 88 Kilometern über der Erde. Die Weltraumtouristen konnten dort die Erdkrümmung sehen und kurz die Schwerelosigkeit genießen, bevor sie zur Erde zurückkehrten, wie Live-Bilder zeigten.

Die im US-Bundesstaat New Mexico gestartete Mission Galactic 02 war der erste Flug von Virgin Galactic mit Touristen an Bord. Bereits Ende Juni hatte das vom britischen Milliardär Richard Branson gegründete Unternehmen seinen ersten kommerziellen Flug absolviert und dabei zwei Angehörige der italienischen Luftwaffe und einen italienischen Forscher ins All gebracht. Die Italiener nahmen dort mehrere kurze Versuche vor.

1 / 2 Anastatia Mayers ist mit erst 18 Jahren einer der ersten Menschen, der das All aus nächster Nähe erlebt hat. AFP Ihre Mutter, Keisha Schahaff, gewann vor etwa zwei Jahren die Tickets für den Weltraumflug von Virgin Galactic. Es war der erste Flug mit privaten Touristen an Bord. Der dritte Passagier war Jon Goodwin (80, in der Mitte). AFP

So kamen die drei Touristen an ihre Tickets

Keisha Schahaff hatte vor knapp zwei Jahren zwei Tickets für den Weltraumflug mit Virgin Galactic bei einer Lotterie gewonnen. Branson reiste damals nach Antigua und Barbuda, um sie persönlich über ihren Gewinn zu informieren. Schahaff nahm ihre Tochter Anastatia mit, die in Schottland Philosophie und Physik studiert.

Der dritte Passagier des Fluges am Donnerstag, Jon Goodwin, hatte 1972 als Kanute an den Olympischen Spielen in München teilgenommen. 2014 wurde bei ihm die Parkinson-Krankheit diagnostiziert. Er war nun der zweite Mensch der Geschichte mit Parkinson, der ins All flog.

Monatliche All-Flüge sind das Ziel

Bei Virgin Galactic bringt zunächst ein Trägerflugzeug die «VSS Unity» in eine Höhe von rund 15 Kilometern. Dort klinkt sich das wie ein Privatjet aussehende Raumschiff aus und fliegt alleine weiter ins All. Das 2004 gegründete Unternehmen strebt jetzt monatliche Flüge ins All an. Im Juli 2021 hatte Richard Branson persönlich an einem Weltraumflug teilgenommen. Danach musste das Unternehmen für technische Verbesserungen aber eine längere Pause einlegen.