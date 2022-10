Hirokazu Tanaka : Hier sitzen 178 Menschen mit demselben Namen zusammen – Weltrekord

Ob das hierzulande mit Hans Meier oder Max Müller auch möglich gewesen wäre? In Tokio trafen sich 178 Menschen namens Hirokazu Tanaka in einem Raum – und dürfen nun mit einem Eintrag im Guinness Buch rechnen.

178 Personen, ein Name: Das Meeting der Tanakas in Tokio.

Auf dieser Party musste sich niemand anstrengen, die Namen aller Gäste zu behalten: 178 Menschen versammelten sich am Samstag in Tokio – und alle hießen Hirokazu Tanaka. Organisiert von einem 53-jährigen Namensvetter erreichten sie damit im dritten Anlauf ihr Ziel, eine Eintragung ins Guinness Buch der Rekorde. Alle Teilnehmer, vom Drei- bis zum 80-Jährigen, trugen rote T-Shirts mit dem Namen darauf.

Fünf Minuten mussten alle Hirokazu Tanakas in einem Theater der japanischen Hauptstadt stillsitzen, dann war der bisherige Rekord gebrochen, wie ein Vertreter des Guinness-Buchs bestätigte. 2005 hatten sich in einer New Yorker TV-Show 164 Menschen mit dem Namen Martha Stewart versammelt.