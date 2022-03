Radare in Luxemburg : Hier stehen die Blitzer am Dienstag

LUXEMBURG – Die Police Grand-Ducale lädt am heutigen Dienstag zum teuren Fotoshooting. Wer nicht teilnehmen will, muss sich lediglich an die Tempolimits halten.

Controle Police Radar, Alzingen, Police Grand Ducale, Controle your speed, 16.04.2015 Editpress/Upload

Blitzer am Dienstag, den 11. Dezember 2018:

Morgens:

Diekirch, Bamertal

Luxemburg-Stadt, Rue Albert Unden

Mamer, Rue de Holzem

Nachmittags:

Angelsberg, Rue de Schoos

Angaben laut www.police.public.lu.

Anmerkung: Nicht alle Geschwindigkeitskontrollen der Polizei werden auch angekündigt.