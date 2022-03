Radarkontrollen – Hier stehen Radarfallen in der Großregion

Ein Autofahrer wird am 10.10.2013 in Rendsburg (Schleswig-Holstein) von der Polizei nach einer Radarkontrolle auf den Seitenstreifen gewunken. Im Rahmen des bundesweiten "Blitzmarathon" wird in Schleswig-Holstein an �ber 120 Stellen die Geschwindigkeit gemessen. Foto: Carsten Rehder/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++