Griechenland: Hier stürzt das Löschflugzeug über dem brennenden Wald von Euböa ab

Während eines Einsatzes gegen einen Waldbrand im Süden der griechischen Insel Euböa bei Karystos ist am Dienstag etwa um 15 Uhr Ortszeit ein Löschflugzeug abgestürzt. An Bord des Flugzeugs, einer zweimotorigen Canadair CL-215, befanden sich zwei Luftwaffenpiloten, deren Schicksal derzeit unbekannt ist – vermutlich überlebten sie den Absturz nicht. Einer von ihnen ist den Angaben zufolge 26 Jahre alt. Das Flugzeug gehörte zum 355. Taktischen Transportgeschwader des 112. Jagdgeschwaders der griechischen Luftwaffe.

In einem Video ist zu sehen, wie das Flugzeug seine Wasserlast in geringer Höhe über einem brennenden Waldabschnitt entlädt. Danach zieht die Maschine wieder hoch und versucht, eine Rechtskurve zu fliegen. Doch offenbar touchierte die Maschine mit dem Schwimmkörper am Flügelende einen Baum – im Clip ist zu sehen, wie das Teil vom Flugzeug abfällt. Die Canadair verliert daraufhin rasch an Höhe und stürzt mit der Nase voran ins Buschland. Die Besatzung einer nachkommenden zweiten Maschine muss mit Schrecken zusehen.