Neuseeland : Hier treiben 3,5 Tonnen Kokain im Meer

Das Kokain sei in 81 Paketen an dem Transitpunkt abgeworfen worden, der von einem neuseeländischen Marineschiff entdeckt worden sei. Das sei erst in der vergangenen Woche in der Gegend stationiert worden. Coster zufolge arbeiteten Polizei, Zoll und Militär in der im Dezember begonnenen «Operation Hydra» mit internationalen Partnern zusammen, um die Bewegung verdächtiger Seefahrzeuge zu überwachen. Die Ermittlungen dauerten an.