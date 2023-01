Studie sucht Teilnehmende: Hier verdienst du 1000 Euro fürs Käseessen und Schlafen

Was tut man nicht alles für guten Schlaf. Womöglich sogar auf Käse verzichten. Denn eine Theorie besagt: Wer vorm Schlafen Käse isst, bekommt Albträume. Das US-amerikanische Unternehmen Sleep Junkie möchte diese Theorie jetzt be- oder widerlegen und nimmt dafür eine Menge Geld in die Hand. Geld, das bald dir gehören könnte.