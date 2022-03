Bettemburg : HIFI International plant neues Einkaufszentrum

INGELDORF - Der Elektronikhändler HIFI International unterstreicht seine Geschäftsambitionen in Luxemburg mit der Eröffnung einer 13. Filiale. Und es gibt schon weitere Pläne.

Der Belgier Simon de Wasseige leitet die Geschicke von HIFI International.

Editpress

Der Elektronikhändler HIFI International wird am Samstag seine 13. Filiale in Luxemburg eröffnen. «Das neue Geschäft in Ingeldorf steht im Einklang mit unserer Strategie», sagt Geschäftsführer Simon de Wasseige. Das Unternehmen gehört zu 100 Prozent der belgischen Familienkonzern Krefel.

Die Filiale liegt an der Route d'Ettelbruck in Ingeldorf, in Nachbarschaft zum Supermarkt Cactus und weist eine Geschäftsfläche von 700 Quadratmeter auf. Im Innenraum wurde das Konzept «Touch and Feel» umgesetzt, Preise und Produktinformationen werden auf Bildschirmen angezeigt. «Der Kunde hat dadurch den Vorteil, dass sich Preissenkungen sehr schnell umsetzen lassen. Unsere Strategie ist es, unsere Preise kontinuierlich an das Marktangebot anzupassen», sagt Simon de Wasseige.

Neues Einkaufszentrum in Bettemburg

HIFI International ist gerade dabei, auf 10.000 Quadratmetern ein Logistikzentrum und einen neuen Geschäftssitz in Contern zu errichten – und nimmt dafür so viel Geld wie nie in die Hand. Die genaue Summe will de Wasseige aber nicht verraten. Nur so viel: Der Umzug in die neue Zentrale ist für Ende des Jahres vorgesehen. Der bisherige Geschäftssitz auf der Route de Luxembourg in Bettemburg soll abgerissen werden. «Wir werden dort auf 13.000 Quadratmetern ein Einkaufszentrum mit zehn Geschäften errichten. Es wird ein Fitnesszentrum, einen Supermarkt, ein Modegeschäft und natürlich eine neue HIFI-Filiale geben. Wenn alles gut läuft, findet die Eröffnung Anfang 2019 statt.»

HIFI International ist Branchenleader in Luxemburg und beschäftigt hierzulande 150 Menschen. Künftig soll auch das Online-Shop mit 5500 Produkten ausgebaut werden.