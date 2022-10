Ukraine-Krieg : Hilferuf eines russischen Soldaten – «es ist unmöglich zu fliehen»

«So ist es nun mal aufgebaut»

«Was für ein Albtraum», erwidert die Frau. Er antwortet: «So ist es nun mal aufgebaut. Wir sind in der zweiten Linie und wachen über diejenigen in der ersten. Und hinter uns ist auch eine Linie, dorthin kann man sich auch nicht zurückziehen.» Gefasst fügt er an: «Es ist unmöglich zu fliehen – du wirst von deinen eigenen Leuten erschossen.»

Klagen über Missstände häufen sich

Seien sie aus Ufa und Tscheljabinsk in West-Zentralrussland, aus Omsk in Sibirien oder Tatarstan im östlichen Teil des europäischen Russlands: In Videos, die sie ihren Verwandten schicken und die dann in sozialen Netzwerken landen, berichten sie alle von fehlendem Essen, fehlenden Betten, Schlafsäcken und Uniformen und von mangelhafter Ausrüstung. Nicht wenige geben an, dass oft nichts anderes übrig bleibe, als sich gegenseitig zu bestehlen, um irgendwie über die Runden zu kommen.